Мужчину уже задержали.

В Нью-Йорке бездомного мужчину арестовали по подозрению в том, что он поджег елку возле штаб-квартиры News Corp, где расположены офисы Fox News, New York Post и Wall Street Journal.

Об этом пишет Forbes.

Пожар случился в среду, 8 декабря, на площади в центре Манхэттена и попал на видео. На кадрах видно, как пламя охватывает большое 15-метровое рождественское дерево. Затем его удалось потушить.

По подозрению в поджоге полиция задержала 49-летнего Крейга Таманаха. Ему предъявили обвинения по восьми пунктам, включая поджог и хулиганство.

По словам правоохранителей, мужчина действовал в одиночку. Его мотивы пока что неясны.

Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт в служебном послании для сотрудников компании назвала инцидент "нападением со злым умыслом" и заявила, что елку планируют восстановить.

На сборку предыдущего рождественского дерева потребовался 21 час, 10 000 стеклянных украшений и 100 000 лампочек. Его открыли в воскресенье, 5 декабря.

Сожженную ель уже разобрали.

Как сообщал УНИАН, ранее в России мужчина решил согреться и развел в квартире костер. По словам соседей, летом он спилил и сдал трубы на металлолом, а теперь в итоге чуть не сжег многоэтажку.

А в одной из школ РФ завхоз поджег школу с детьми, чтобы проучить уборщицу.

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Автор: Катерина Комолова