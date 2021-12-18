В этом году елку будут украшать 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

В Киеве на Софийской площади состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной елке страны.

Присутствовавший на церемонии мэр города Виталий Кличко выразил надежду, что в этом году она войдет в тройку лучших елок Европы, ведь "мы много для этого сделали".

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, в этом году елку украсят 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

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Также возле елки высотой 31 м обустроят самый большой в Европе вертеп. Традиционно посетителей будут ждать фотозоны, детские игрушки, мастерская, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля.

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