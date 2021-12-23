Организовал преступную схему иностранец. Теперь ему с сообщниками из Украины грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В столице правоохранители задержали мошенников, обманывавших мужчин во время свиданий.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Преступная схема заключалась в мошенническом завладении денежными средствами граждан путем размещения в социальных сетях анкет девушек, которые якобы искали состоятельных кавалеров.

В дальнейшем пострадавшему назначали свидание в кафе в Печерском районе. Во время встречи в заведении девушка заказывала якобы дорогие алкогольные напитки и еду "с собой", что будто должно было означать обещание продолжения вечера.

Читайте такжеЖестокое изнасилование в Кривом Роге: задержанным подросткам хотят смягчить наказаниеДалее им выносили в пакете заказ, мужчина рассчитывался, девушка забирала с собой пакет, но на самом деле это был муляж, потому что в нем не было купленных дорогих продуктов.

На выходе из кафе под вымышленным предлогом злоумышленница оставляла мужчину, возвращалась в кафе с оплаченным "заказом" и передавала его для использования с другим потерпевшим. Во время очередного "свидания" правоохранители задержали трех фигурантов.

Организовал преступную схему гражданин другого государства 1999 года рождения, которому помогала уроженка Волыни 2002 года рождения и уроженец Закарпатской области 1997 года рождения.

Открыто уголовное производство по ч. 1, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полицейские устанавливают личности других участников мошеннической деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее первое свидание с онлайн-знакомым закончилось для киевлянки ужасом. Мужчина силой затащил женщину в ее же квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а еще украл деньги, телефоны, сидр и пачку майонеза.

А в Италии студентку во время романтического свидания разорвала стая собак.

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