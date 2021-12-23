Суд отправил его в СИЗО на 60 суток без права на залог.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога мужчине, который пытался совершить развратные действия в отношении ученицы второго класса в школьном туалете.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня, 23 декабря, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря во Львове правоохранители задержали 50-летнего жителя Киева по подозрению в развращении несовершеннолетних.

Читайте такжеВ Киеве банда мошенников обманывала мужчин во время свиданий (видео)В одной из львовских школ он зашел в туалет, когда там находилась семилетняя девочка, ученица второго класса, и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия.

Как установили правоохранители, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, а сейчас скрывался от следствия и находился в розыске.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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