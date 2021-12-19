Высота елки – 14 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли председатель ВР Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.

Огни на 14-метровой елке были зажжены при участии также актера в образе Святого Николая.

На мероприятии несколько композиций исполнил Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

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Участие в мероприятии могли принять все желающие.

На елке будет 500 игрушек и 10 тыс. огоньков на гирлянде.

Рядом с елкой размещены подсвеченные 3D-фигуры елок и оленей.

Кроме того, рядом с елкой будет курсировать детский поезд и работать ярмарочный домик.

Также здесь есть инсталляция-фоторамка, где можно сфотографироваться.

Перед церемонией открытия в комментарии журналистам Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, что елкой "заботится город Киев".

"Мы находимся в Киеве. Все эти елки и все эти фигуры, и весь этот антураж – этим занимается Киев. Соответственно, когда они обратились в Верховную Раду, я так понимаю, что Аппарат... В принципе, почему отказывать? Если есть возможность, есть площадь, экологические условия выполнены – это искусственная елка. Я думаю, что чем больше будет елок в Киеве, к которым можно прийти, провести время, отпраздновать, тем больше нам будет всем уютнее", – сказал он.

На вопрос, сколько стоит елка, депутат отметил: "У меня есть информация, что Верховная Рада за это не платит... Кажется, проводился художественный конкурс, насколько я знаю, на все эти елки по всему городу. То есть это все фактически, филиал елки с Софийской площади. Так же, как у нас есть городок возле Офиса президента".

Напомним, 18 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году елку украшают 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

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Автор: Таня Поляковская