Дочь мужчины возмущена отношением к отцу.

Пациент, которого транспортировали из больницы Никополя до Томаковки Днепропетровской области в одной майке, находится в реанимации. У мужчины диагностировали двустороннее воспаление легких.

Читайте также"Трупы не успевают выносить": СМИ рассказали о коронавирусном кризисе в больницах ЧерниговщиныОб этом ТСН.uа рассказала дочь 61-летнего мужчины Юлия Дехта.

По ее словам, она сама была шокирована, когда приехала в больницу и увидела пожилого отца полуголым в салоне скорой.

"Моего папу выбросили из больницы как мусор. У него в пакетах были вещи. Пижама была, носки, нижнее белье. Когда я открыла дверь скорой, увидела, что он сидел в одном памперсе, замотанный тончайшей пленкой, и катетер висел на полу весь грязный. Мне медсестра скорой говорит:"Что у нас было, я в то его и завернула". Девушки из Томаковской больницы за минуту нашли чьи-то штаны и кофты, и мы его одели в скорой, и уже потом его забрали в отделение. Там сказали "он очень тяжелый", и сразу отправили в реанимацию", - сказала женщина.

Несколько дней назад мужчине стало плохо - оказалось, что у него держалась температура 37,5 в течение пяти дней. Женщина рассказывает, что позвонила в скорую, но там ответили, что "на такую температуру не приезжают".

Дочь забрала отца к себе домой и лечила его 4 дня. Потом она повезла его в амбулаторию, где ему померили сатурацию. Врач сказала, что сатурация очень низкая и предположила, что у мужчины может быть коронавирус.

"Мы вызвали скорую. Она приехала через полчаса из Никополя и забрала папу, а мы за ними своей машиной. Его сразу направили в реанимацию. Никто за 4 часа, что я провела под стенами отделения, мне ничего не сказал. Открыли окно, выбросили его вещи и сказали мне, чтобы я ехала домой. Безо всяких новостей я вернулась в Марганец. Утром мне сообщили, что папу из реанимации перевели в обычную палату. На третий день позвонили и надиктовали список лекарств. Он был на 12 тысяч гривен. Мы скупились. Второй список - на 8 тысяч. Тоже привезли, оставили", - рассказывает Юлия.

По словам женщины, в пятницу она передала медикам самые дорогие лекарства на сумму около 10 тысяч гривен, а через два дня с нее начали их снова требовать, мол, она ничего не передавала.

"В воскресенье я говорила с папой по телефону и уже его не узнала. У него словно затуманенное сознание было. До этого с ним было все в порядке, а тут как будто не все в порядке с головой. Он не мог сказать, что конкретно ему кололи. Врача мне не позвали", - рассказала Юлия.

Врач рассказал женщине, что коронавирус у ее папы не обнаружили, и его готовят на выписку.

"Ищите себе скорую и собирайте его на Томаковку, потому что мы живем в Марганце, но приписаны к Томаковскому району. Я говорю: "Как я буду искать?", "Как хотите?" Я звонила в скорую на область, но там ответили, что так не могут дать скорую, должен позвонить только врач. А машина нужна была только с кислородом. Я выбивала скорую папе, а через несколько часов, когда я была в Марганце, мне позвонили и сказали, что скорую уже дали. Я сразу поехала в Томаковку в больницу, чтобы там встретить папу", - рассказывает Юлия Дехта.

Юлия говорит, что узнать у медиков Никопольской больницы, куда делись дорогостоящие лекарства, которые она покупала папе, она так и не смогла. Женщина уверена, что папино лекарство не кололи.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он слаб и не может дышать без маски.

Как всё было

В Сети появилось скандальное видео, на котором пожилого пациента без одежды несмотря на холод посадили в скорую для перевозки. Инцидент произошел в Никопольской больнице №1 в понедельник, 7 декабря, около 14:20.

Глава "ковидного" отделения Никопольской больницы №1 Александр Саморуков прокомментировал инцидент с перевозкой пациента в одной лишь майке, несмотря на зимний холод.

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Автор: УНИАН