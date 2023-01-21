По данным офицера, опальная "поклонница" России сейчас живет в Калининграде.

Скандальная блогерша Di.rubens (настоящее имя Таисия Маламан-Онацкая - УНИАН) подала новый иск против офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана "Штирлица". На этот раз "поклонница" России подала жалобу в Кассационный гражданский суд Верховного Суда.

Как сообщил в Facebook адвокат Штефана Юрий Мельник, перед этим Маламан подавала иск в Соломенский районный суд Киева и Киевский апелляционный суд.

"Теперь Кассационный гражданский суд Верховного Суда открыл производство по кассационной жалобе Маламан. При этом суд два раза давал ей возможность устранить недостатки поданной жалобы - в ней не было указано оснований кассационного обжалования и не предоставлены доказательства отправки копий документов иным участникам дела", - отметил он.

Защита Штефана готовит отзыв на кассационную жалобу. Между тем сам Штефан признался, что искренне удивился намерениям блогерши. Он считал, что в истории с Di.rubens поставлена точка, но она решила идти до конца.

Штефан заметил, что Di.rubens до сих пор не заявила о своей позиции относительно войны. Более того, она сбежала из Киева в российский Калининград, поэтому кассационную жалобу подала онлайн, а ее отец в Киеве оплатил судебный сбор.

"Интересно, что за все время, "маленькая украинка" ни одного разу на свою миллионную аудиторию не заявила свою позицию о войне. Даже когда бомбят город где живут ее родители", - подчеркнул Штефан.

По данным "Штирлица", Маламан сменила никнейм в социальных сетях на "tomirixii" и продолжает постить контент.

Конфликт "Штирлица" и Di.rubens

ТікТок-блогер, более известная под никнеймом Di.rubens, засветилась в видео, где говорила, что выбирает Россию, а не Украину. При этом ролик был снят на Майдане Незалежности. На это резко отреагировал Штефан, известный по позывному "Штирлиц". 8-секундный отрывок этого видео Штефан выложил на своей странице в Facebook, вместе со своим комментарием.

После этого девушка решила, что слова ветерана ее оскорбляют и подала в суд. Маламан хотела, чтобы ролик "Штирлица" признали недостоверным и сфальсифицированным. Также она требовала 150 тыс. грн компенсации за причиненные "моральные страдания".

В свою очередь Анатолий Штефан подал встречный иск против ТікТок-блогера. Военный обратился в суд с требованием уплатить ему моральную компенсацию в размере 300 тыс. грн.

Суд не удовлетворил ни иск блогера к военному, ни его встречный иск к ней.

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