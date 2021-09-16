Маламан хочет, чтобы Штефан отбеливал ее репутацию, сообщили активисты.

Украинская ТікТок-блогер Таисия Маламан (ник Di.rubens), которая на Майдане Независимости между Украиной и Россией выбрала РФ, подала иск в суд против офицера Вооруженных сил нашего государства – полковника Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц").

Маламан требует, чтобы скандальное видео, на котором заснято, как она выбирает Россию, было признано ложным, сообщает на своей странице в Facebook общественная организация "Res_Publica. Брати по Зброї".

По данным активистов, блогер также хочет чтобы офицер ВСУ лично по-разному отбеливал ее репутацию. Кроме того, она жаждет денег – 150 тысяч гривень.

"...она требует, чтобы Штефан убедил "Миротворец" удалить ее из базы, а СМИ, освещавшие события, – опубликовать опровержение. А также обратился ко всем компаниям с украинской позицией, которые разорвали (по совершенно понятным причинам) с Маламан контракты – вернуться к сотрудничеству с ней", – говорится в сообщении.

Напомним, в январе Анатолий Штефан опубликовал видео, на котором заснято, как Таисия Маламан выбирает на Майдане Независимости между Россией и Украиной и отдает предпочтение РФ. В сети разгорелся скандал.

Скандальный ролик был удален из ТікТок.

Di.rubens утверждала, что ролик был сфальсифицирован, и назвала "Штирлица" позором украинской армии. Девушка также сообщила, что собирает документы для судебного иска.

Офицер отметил, что блогер выбрала странный путь – вместо того, чтобы извиниться, подавать в суд из-за видео, которое сама же выкладывала в ТікТок.

Потом стало известно, что некоторые компании после скандала решили прекратить сотрудничество с Di.rubens.

Автор: Екатерина Присяжнюк