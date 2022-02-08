Суд не удовлетворил ни иск блогерши к военному, ни его встречный иск к ней.

Соломенский суд Киева отказал "в защите чести и достоинства" блогерше по имени Таисия Маламан, которая судилась против ветерана войны на Донбассе Анатолия Штефана и Министерства обороны.

Об этом сообщается на странице юридической компании "Миллер", которая защищала интересы военного в суде.

Как сообщал УНИАН, ТікТок-блогерша, более известная под никнеймом di.rubens, засветилась на видео, где говорила, что выбирает Россию, а не Украину. При этом ролик был снят на Майдане Незалежности. На это резко отреагировал Штефан, известный по позывному "Штирлиц". 8-секундный отрывок этого видео Штефан выложил на своей странице в Facebook, вместе со своим комментарием.

После этого девушка решила, что слова ветерана ее оскорбляют и подала в суд. Маламан хотела, чтобы ролик "Штирлица" признали недостоверным и сфальсифицированным. Также она требовала 150 тыс. грн компенсации за причиненные "моральные страдания".

В свою очередь Анатолий Штефан подал встречный иск против ТікТок-блогерши. Военный обратился в суд с требованием оплатить ему моральную компенсацию в размере 300 тыс. грн.

"Суд принял во внимание, что блогерша является публичным лицом (обращая внимание на миллионную аудиторию ее подписчиков и личные заявления об этом) и пришел к выводу, что высказывания Штефана хоть и задели ее чувства, однако были высказаны в приличной форме и в выражениях, приемлемых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочными суждениями о событиях, которые не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, суд в этот день отказал в удовлетворении встречного иска военного к блогерше. О нем во время рассмотрения дела заявлял Штефан. Речь шла о видеозаписи, где блогерша вызывающе комментировала возникший скандал. Там она говорила и об офицере, которого назвала "позором украинской армии", "человеком, который воюет с мирным населением", "провокатором и мошенником".

Адвокаты военного просили признать такую информацию недостоверной и опровергнуть ее. Также они требовали, чтобы блогерша заплатила 300 тыс. грн моральной компенсации. Однако суд отказал в удовлетворении этого иска.

После огласки этой скандальной истории, на нее отреагировали рекламодатели. Некоторые компании после скандала решили прекратить сотрудничество с Di.rubens.