Девушка должна будет перечислить 300 тысяч гривень на помощь армии и онкобольным детям.

Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") подает встречный иск против ТікТок-блогерши Таисии Маламан (Di.rubens).

Об этом Штефан сообщил в своем блоге в Telegram.

Военный будет судиться с блогершей, которая в январе публично поддержала Россию, с требованием выплатить ему моральную компенсацию в размере 300 тысяч гривень.

100 тысяч гривень компенсации должны быть перечислены на счет госпиталя МО Украины, еще 100 тысяч гривень – на счет благотворительного фонда "Вернись живым" и 99,9 тысячи гривень – на фонд "Таблеточки". Лишь одна гривна достанется истцу.

Читайте такжеСенцов извинился за поведение сестры, обматерившей Украину16 сентября стало известно, что Маламан подготовила иск против Штефана, который первым придал огласку ее публичного признания в любви к России в TikTok. Сама блогерша считает, что военный якобы распространил ее "личную информацию".

В иске также говорится о требовании удалить из сети скандальное видео, а также запись о ней в "Миротворце".

В скандал Маламан попала в январе 2021 года, когда публично заявила о поддержке России. Анатолий Штефан распространил ролик с TikTok в другие соцсети, из-за чего поступок девушки вызвал настоящий скандал.

Позже Di.rubens с миллионной аудиторией обвинила Штефана в якобы фальсификации видео, обозвав его "позором украинской армии".

После огласки политических взглядов блогерша понесла репутационные потери – от услуг киевлянки начали отказываться рекламодатели.

Автор: Яна Ставская