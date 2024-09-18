Мэр города заявил, что в школьные учреждения будут пускать только персонал и учеников.

В четверг, 19 сентября, во всех школах во Львове будет работать полиция из-за анонимных угроз о терактах в Telegram-канале.

"Давать определение всем событиям, которые на этой неделе происходят во Львове, должны правоохранительные органы. Мы же с вами фиксируем то, что видим", - отметил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

Он напомнил, что неделя во Львове началась с того, что неизвестные разбили одно из центральных кафе города. Ночью 18 сентября кто-то поджег сразу 8 объектов в городе, в частности кинотеатр "Колокол".

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Затем в анонимных Telegram-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Никто не может сказать, это ИПСО или реальные угрозы.

"Ясно одно - это уже не первый раз, когда через Telegram нас пытаются запугать. Но разум должен оставаться холодным. Не должны поддаваться на провокации. Не забывайте, что у нас война и она также информационная", - отметил Садовый.

Правоохранители уже начали осуществлять ряд мер безопасности на территории школ города. Завтра у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто будет заходить в учреждения.

Как отметил Садовый, в учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики. Больше информации опубликуют на официальных страницах, а не в анонимных каналах.

Тем временем в Министерстве внутренних дел Украины заявили о блокировке телеграмм-канала, распространявшего информацию о подготовке терактов во Львове. На момент блокировки ресурса его аудитория насчитывала более 2500 участников.

Известно, что канал администрировался с территории РФ.

"Уже не впервые вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений. Подчеркиваем, что безопасности граждан и особенно детей в школах всегда уделяется особое внимание. Правоохранители имеют отработанный алгоритм реагирования в подобных ситуациях и неукоснительно придерживаются его сейчас. Все профильные службы задействованы в пределах компетенции", – отметили в МВД.

Другие новости из Львова

Как сообщал УНИАН, во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель, в результате чего пострадали четверо студенток.

По данным мэрии, четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, госпитализировали в больницу Святого Николая.

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