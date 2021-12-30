Ему грозит до 12 лет за решеткой.

В Донецкой области будут судить мужчину, который склонил к употреблению наркотиков и изнасиловал девушку.

Об этом сообщают в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

В сентябре 40-летний мужчина находился в командировке в Мариуполе. Он пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина предложил девушке вступить с ним в половые отношения, однако она ему отказала. Тогда он склонил ее к употреблению психотропных веществ и лично сделал три укола. Пользуясь беспомощным состоянием девушки, он изнасиловал ее.

Читайте такжеВ Кривом Роге младенец умер от алкогольной интоксикацииМариупольским окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении его по факту изнасилования несовершеннолетнего лица и склонения его к употреблению психотропных веществ (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК).

Ранее сообщалось, что жительница Павлограда простила дорожного рабочего, который летом изнасиловал ее на улице.

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