Злоумышленник приставил к подростку металлический ключ, который она приняла за нож.

В Одессе к 10 годам тюрьмы приговорен мужчина, изнасиловавший в 2017 году на улице 16-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2017 года 30-летний злоумышленник ночью на улице Комарова увидел 16-летнюю местную жительницу. Фигурант – житель Болградского района Одесской области - начал преследовать шедшую по улице несовершеннолетнюю, а потом напал, убедившись, что вокруг никого нет.

"В безлюдном месте он догнал пострадавшую, закрыл рукой рот и приставил к ней металлический ключ, который жертва восприняла как нож и сильно испугалась", – рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеЖитель Киевской области получил за изнасилование 8-летней девочки 15 лет тюрьмыЗатем мужчина изнасиловал потерпевшую.

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры Одессы поддерживали обвинение в суде. Приговором Киевского районного суда Одессы мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. Ему вменялась ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ране сообщалось, что в Киеве задержали извращенца, который в парке показывал женщинам половой орган.

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Автор: Лариса Козовая