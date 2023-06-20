Враг вышел на коллаборната из-за антиукраинских комментариев под фейковыми кремлевскими новостями.

Объявлено подозрение жителю Константиновки Донецкой области, который передавал в российскую ФСБ информацию о местах дислокации и направлениях движения подразделений Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении контрнаступательных операций в районе Бахмута. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Также он сообщал агрессору о локациях складов с горюче-смазочными материалами и количестве военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты.

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В СБУ отмечают, что предатель передавал врагу информацию под вымышленным именем через мессенджер и регулярно удалял собственную переписку из ФСБ.

"Развединформация нужна была оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на Восточном фронте, в том числе за счет проведения прицельных артобстрелов", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали мужчину "на горячем" во время попытки передачи информации захватчику. К сотрудничеству с врагом он был дистанционно привлечен в начале июня этого года. В их поле зрения он попал из-за неоднократных антиукраинских комментариев под фейковыми новостями на прокремлевских Телеграм-каналах", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), он под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН 19 июня, СБУ задержала предателя, который планировал взорвать железную дорогу на Днепропетровщине. Он работал на местной станции "Укрзализныци".

Он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск.

Оккупанты рассматривали "вариант диверсии" на объектах Укрзализныци с участием завербованного агента. В частности, планировалось сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Задержанному было объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас он находится под стражей, предателю грозит пожизненное заключение.

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