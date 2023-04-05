Среди террористов - два бывших сотрудника правоохранительных органов.

В суд направлено дело в отношении трех палачей "ДНР", которые издевались над людьми. Они имитировали расстрелы и захоронение людей заживо.

Среди террористов - двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что этим трем лицам инкриминировано государственную измену, участие в деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Расследованием установлено, что обвиняемые занимали псевдодолжности "оперативного сотрудника", "старшего оперуполномоченного первого отделения отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом" и "старшего следователя следственного отдела" в так называемом "министерстве государственной безопасности "ДНР".

"С января по ноябрь 2016 года, находясь на псевдодолжностях и, действуя на выполнение задач главарей террористической организации "ДНР", жестоко обращались с гражданскими лицами, задержанными в оккупированном Донецке за проукраинские взгляды", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время допросов те незаконно удерживали мирных жителей, применяли к ним пытки, систематически избивали, причиняя сильную физическую боль и страдания.

Отмечается, что участники этих террористических организаций людям с проукраинской позицией угрожали убийством родных.

"Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел "арестованных" и даже захоронение заживо", - рассказали правоохранители.

Им удалось установить две террористические организации - "МГБ" так называемой "ДНР"" и "Калининская исправительная колония №27".

"Кроме того, полицейские идентифицировали 17 боевиков - террористов, которым было объявлено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Также в суд были направлены обвинительные акты в отношении пятерых боевиков "Калининской исправительной колонии №27", - добавили в Нацполиции.

Подозрения коллаборантам и российским террористам

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правоохранители сообщили о подозрении оккупационному "министру связи "ДНР", который помог ФСБ поставить на "прослушку" жителей Донецка. Еще одним злоумышленником является "заместитель директора" так называемого "унитарного предприятия" ДНР "оператора связи "Феникс". Именно он помог сотрудникам ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию "мобильной компании".

Ранее стало известно, что за пытки украинцев на Херсонщине будут судить 9 экс-правоохранителей, среди которых и экс-глава СБУ Александр Якименко, возглавлявший спецслужбу во времена беглого президента Виктора Януковича.

Кроме этого, в Украине будут судить трех военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые требовали у гражданских деньги и угрожали им расстрелом. В мае прошлого года во время оккупации города Изюм они ограбили гражданских, угрожая расстрелом.

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