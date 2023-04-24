По указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну агентку ФСБ РФ в ходе спецоперации в Черкасской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по указанию врага злоумышленница собирала информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Отмечается, что для этого выезжала на местность и изучала обстановку вокруг украинских воинских частей. В спецслужбе проинформировали, что полученные сведения передавала агрессору через закрытый чат в мессенджере в виде координат и детального описания объектов.

Видео дня

Кроме этого, фигурантка распространяла в запрещенной соцсети "Вконтакте" фейки о войне в Украине и оправдывала действия оккупантов.

"Впоследствии российская агентка получила еще одну задачу – устроиться в местный орган самоуправления для осуществления разведывательно-подрывной деятельности "внутри" учреждения. В случае получения должности она должна была собирать данные о техническом состоянии и функционировании объектов критической инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу и задержали. По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. В случае успешного выполнения заданий оккупанты обещали своей приспешнице высокое денежное вознаграждение.

В СБУ отметили, что во время обыска по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с представителем ФСБ. Задержанной сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленнице избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Задержание предателей в Украине - последние новости

Служба безопасности Украины подозревает еще восьмерых коллаборантов в сотрудничестве с оккупантами на захваченных Россией территориях.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "фиксера" российского СМИ, который помогал России создавать фейки о войне в Украине.

Служба безопасность Украины (СБУ) собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, который публично отрицает существование украинской государственности.