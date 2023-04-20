Одним из злоумышленников является так называемый "депутат госсовета Республики Крым" от прокремлевской партии "Единая Россия" Василий Рогатин.

Служба безопасности Украины подозревает еще восьмерых коллаборантов в сотрудничестве с оккупантами на захваченных Россией территориях.

Как сообщили в СБУ, одним из злоумышленников является так называемый "депутат госсовета Республики Крым" от прокремлевской партии "Единая Россия" Василий Рогатин.

"С мая прошлого года он возглавил созданный агрессором "парламентский комитет по аграрной политике и сельским территориям" на полуострове. На этой "должности" выполнял указания Москвы по обеспечению незаконного вывоза зерна из оккупированных районов на юге Украины в РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Служба безопасности сообщила о подозрении главе "министерства здравоохранения" Наталье Пащенко и "заместителю министра внутренних дел" террористической организации "ЛНР" Алексею Мельнику.

"Они входят в ближайшее окружение главаря террористов Пасечника, который непосредственно способствовал их назначению на "министерские должности". Установлено, что руководитель "Минздрава" организовала переформатирование медицинской сферы захваченной Луганской области под нужды оккупационных группировок. По ее указанию в регионе массово "перепрофилировали" местные больницы и другие гражданские медучреждения под военные госпитали РФ", - говорится в сообщении.

"Другой злоумышленник - "чиновник МВД ЛНР" координировал деятельность боевиков из состава "народной милиции", - добавили в СБУ.

Также СБУ идентифицировала четырех руководителей так называемых "гуманитарных центров Единой России" в захваченной части Луганской области. Это - Андрей Семченко, Неля Гордиенко, Елена Никифорова и Виктор Кушаков.

"Главное их назначение - распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" из страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В то же время деятельность этих вражеских ячеек непосредственно координировал депутат госдумы РФ Виктор Водолацкий, которому СБУ уже сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности также разоблачила жителя Николаевской области Алексея Кондратюка, который во время оккупации части региона агитировал за проведение псевдореферендума. Кроме этого, он "сливал" врагу персональные данные участников движения сопротивления и помогал захватчикам "расквартироваться" в домах местных фермеров, выехавших из района.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины по ст. 111 (государственная измена); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Задержание коллаборантов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала трех российских прихвостней в освобожденных районах Харьковской области. Среди них - двое жителей Волчанского района, которые являются бывшими должностными лицами органов местного самоуправления.

Также правоохранители разоблачили сеть враждебных интернет-агитаторов, среди которых чиновник Государственного предприятия "Антонов". Злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства.

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