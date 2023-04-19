На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Служба безопасность Украины (СБУ) собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, который публично отрицает существование украинского государства.

Как сообщили в СБУ, злоумышленник в 2014 году был советником российского террориста Стрелкова-Гиркина и сейчас позиционирует себя как "православный публицист". Также он возглавляет общественную организацию "народный собор", которая является украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой РПЦ.

"После захвата Крыма злоумышленник сбежал на временно оккупированную территорию украинского полуострова. Там он был постоянным "гостем" эфиров российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного" эксперта и оправдывал агрессию против Украины", - сообщили в СБУ детали деятельности Дуся.

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После полномасштабного вторжения Дусь уже в Москве публично восхвалял участников оккупационных группировок РФ и призвал бойцов ВСУ не сопротивляться захватчикам.

Кроме того, он активно "разгонял" нарративы Кремля относительно "притеснений" представителей УПЦ МП и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла.

"Экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность");

ч. 2 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

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