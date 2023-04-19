Он передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "фиксера" российского СМИ, который помогал России создавать фейки о войне в Украине.

Об этом речь идет в сообщении на сайте СБУ. "В Киеве задержан местный житель, который помогал врагу распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице. Для этого злоумышленник позиционировал себя как" фиксер "и дистанционно сотрудничал с редакцией прокремлевского информагентства "Бел.ru", находящегося на территории Белгородской области РФ", - рассказали в Службе.

Отмечается, что он передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

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Кроме того, мужчина публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

"Полученную дезинформацию представители "Бел.ru " использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что свои антиукраинские нарративы мужчина обнародовал и на собственных страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине.

Так, инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности мужчины против Украины.

Во время обысков у него была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Предатели Украины

В Украине будут судить двух предателей, которые помогали Федеральной службе безопасности России осуществлять хакерские атаки на украинское правительство. Речь идет о двух бывших сотрудниках СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ.

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