Мероприятия направлены на то, чтобы выявить лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской, Ривненской и Закарпатской областях.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, мероприятия проводятся "для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов".

Извещают, что при непосредственном участии представителей церкви СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят осмотр территории и помещений, в частности, гостиничного типа. Ищут лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметам, запрещенным к обороту.

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В частности речь идет о таких локациях:

Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье;

Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (г. Житомир);

Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

Скит Иверской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

Ривненско-Острожской епархии, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ривненская область).

Деятельность УПЦ МП в Украине – последние новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

С 22 ноября СБУ осуществляет контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (в культовых сооружениях, на территориях монастырей и епархий и тому подобное).

В частности, на Ривненщине проводились мероприятия в помещениях УПЦ МП. Во время следственных действий работники СБУ нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России. А в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Кроме этого, 27 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия в помещениях УПЦ МП в Ивано-Франковске, 1 декабря – в монастыре УПЦ (МП) на Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Ряд регионов, в частности, Львовщина, уже приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП на своей территории. СНБО также поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении деятельности аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций на всей территории Украины.

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