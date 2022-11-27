Церковь осматривают при непосредственном участии священнослужителей.

Утром, 27 ноября, Служба безопасности Украины начала проверки в храме Рождества Христова Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске. Они проводятся при участии сотрудников Национальной полиции, бойцов Национальной гвардии и священнослужителей.

Как сообщили на странице управления СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook, на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) проходят контрразведывательные мероприятия. Основная цель — противодействие подрывной и диверсионной деятельности российских спецслужб в связи с вооруженной агрессией РФ.

За проверками наблюдают священнослужители Московского патриархата. Священников также проверяют на предмет причастности к противоправной деятельности в ущерб государству.

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"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для: проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира"; недопущения использования помещений УПЦ для укрытия граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и так далее; обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов", — сообщили в управлении СБУ в Ивано-Франковской области.

Обыски в храмах УПЦ МП: последняя информация

В конце ноября Служба безопасности Украины начала активные обыски храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Они прошли, например, в Ривненской области, Черновцах и Киево-Печерской лавре.

Согласно заявлениям пресс-центра СБУ, правоохранители проверили 350 церковных сооружений и 850 человек. Из них 50 подверглись углубленным контрразведывательным допросам с применением полиграфа. Сотрудники Службы безопасности обнаружили миллионы наличных и пророссийскую литературу. А на территории лавры прятался 32-летний украинец, который работал на информационное агентство РФ "Антван".

Во время обысков в Черновицкой епархии УПЦ МП бойцы СБУ застали архимандрита Никиту в постели с обнаженным парнем. По данным СМИ, это 17-летний певчий в хоре.

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