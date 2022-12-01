Кроме этого, во время молебнов там вспоминали патриарха РПЦ Кирилла.

Служба безопасности Украины провела проверку в монастыре УПЦ (московского патриархата) на Закарпатье. Оказалось, что там монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси".

Пресс-служба СБУ сообщает, что контрразведывательные (безопасности) мероприятия проводились на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье. Правоохранители провели контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Этот опрос прошли более 20 человек.

"Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы - авторства русских деятелей и издана русскими типографиями. Среди выявленного правоохранителями - книги ксенофобского содержания с оскорбительными измышлениями о других национальностях и религиях. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить", - сообщила пресс-служба.

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Кроме этого, в СБУ рассказали, что в монастыре вспоминали во время молебнов патриарха РПУ Кирилла, хотя тот "благословлял" военных РФ, чтобы те убивали украинцев. Руководитель епархии запрещал упоминать это имя, однако его никто не послушал. Мало того, в монастыре нашли "памятку", в которой содержалась так называемая аргументация том, что от упоминания Кирилла якобы нельзя отказаться. Тех, кто отказывался прославлять патриарха РПЦ, запугивали угрозами об "отстранении от священства".

"Также во время мероприятий СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси". Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования. Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства", - отметили в СБУ.

Московский патриархат в Украине: обыски и интересные "находки"

Недавно священник показал, как в Киево-Печерской Лавре прославляют РФ. Хор пел откровенно пророссийскую песню. Впоследствии Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь подтвердил аутентичность видео с молитвой за Россию в одном из храмов лавры. Он отметил, что отец Захария, исполнявший "светскую песню", отстранен от ведения служб.

22 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре. Правоохранители также провели обыски в Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненсько-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине. В храмах нашли пророссийскую литературу и миллионы наличных. В помещении УПЦ МП на Буковине также нашли методички из Кремля.

25 ноября СМИ сообщили, что СБУ застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП в постели с парнем из местного хора. 27 ноября проверки проходили в храме Рождества Христова Украинской православной церкви Московского патриархата в Ивано-Франковске.

28 ноября в объектах Украинской православной церкви Московского патриархата на Тернопольщине и Прикарпатье СБУ нашла пропагандистские материалы отрицают существование Украины.

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