Российские кураторы рассказывали священнослужителям, как проводить церковные литургии.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, говорится в сообщении СБУ.

Также раскрыты переписки руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" относительно "особенностей" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

"Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической обстановки в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию РФ, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви" и тому подобное", - говорится в сообщении.

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СБУ нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

Кроме того, во время осмотра компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений оккупантов, которые принимали участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение "героя РФ", подписанное министром обороны РФ за "захвата Крыма" в 2014 году.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 Крминального кодекса ("государственная измена"), продолжаются процессуальные действия.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Обыски СБУ в других церквях

15 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за прославления страны-агрессора в Киево-Печерской Лавре. Следствие ведется по ч. 1 ст. 436-2 "Оправдания, признания правомерным, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" Уголовного кодекса.

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