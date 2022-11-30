Судя по опубликованным фото, речь идет о Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Свалявой.

Служба безопасности Украины проводит обыски в Мукачевской епархии УПЦ (Московского патриархата).

Как сообщили в ведомстве, контрразведывательные мероприятия проводятся на территории одного из монастырей. Правоохранители осматривают территорию, а также проверяют церковников на предмет их "причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

Целью обысков в СБУ называют проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира", недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства россиян и хранения запрещенных предметов, а также предотвращение вероятных провокаций и терактов.

Видео дня

Судя по опубликованным СБУ фото, речь идет о Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Свалявой.

Известно, что церковники этого монастыря в хороших отношениях с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко, которые регулярно их финансировали.

В сети немало информации о том, что во время богослужений в данном монастыре вспоминают российского попа Кирилла Гундяева, который благословил армию РФ на войну в Украине.

Новость обновляется…

Вас также могут заинтересовать новости: