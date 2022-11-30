Служба безопасности Украины проводит обыски в Мукачевской епархии УПЦ (Московского патриархата).
Как сообщили в ведомстве, контрразведывательные мероприятия проводятся на территории одного из монастырей. Правоохранители осматривают территорию, а также проверяют церковников на предмет их "причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".
Целью обысков в СБУ называют проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира", недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства россиян и хранения запрещенных предметов, а также предотвращение вероятных провокаций и терактов.
Судя по опубликованным СБУ фото, речь идет о Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Свалявой.
Известно, что церковники этого монастыря в хороших отношениях с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко, которые регулярно их финансировали.
В сети немало информации о том, что во время богослужений в данном монастыре вспоминают российского попа Кирилла Гундяева, который благословил армию РФ на войну в Украине.
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