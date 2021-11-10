Подозреваемый не сможет выйти на свободу под залог.

Киевский районный суд Одессы взял под стражу водителя, который сбил насмерть 15-летнюю девушку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 4 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле Opel по Адмиральскому проспекту, грубо нарушил правила дорожного движения.

"Мужчина не заметил двигавшихся через пешеходный переход людей, не снизил скорость и сбил их. В результате ДТП 15-летняя девочка погибла на месте происшествия, а ее 21-летний брат госпитализирован", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области внук до смерти избил прикованную к постели бабушку (фото, видео)После аварии подозреваемый скрылся с места происшествия. В этой связи суд разрешил его задержать.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, судья удовлетворил его – подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, вечером 4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель на Opel сбил двух человек – 21-летнего парня и его 15-летнюю сестру, которая погибла на месте ДТП.

Парень получил перелом ноги и был доставлен в больницу. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Его задержали 9 ноября в арендованной квартире его приятеля.

Установлено, что 28-летний уроженец Одесской области некоторое время проживал на территории соседнего государства, где, по предварительным данным, совершил преступление. В частности, причинил человеку тяжкие телесные повреждения, после чего начал скрываться от правоохранительных органов этой страны на территории одесского региона.

Автор: Лариса Козовая