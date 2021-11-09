Подозреваемого разыскивали пять дней, узнали журналисты.

Правоохранители задержали водителя, который в Одессе 4 ноября на Opel смертельно травмировал 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции Одесской области, злоумышленника задержали сегодня, 9 ноября.

"Подозреваемый на прошлой неделе сбил парня и его сестру, когда они по пешеходному переходу пересекали проезжую часть на Адмиральском проспекте. Затем он скрылся, и его до сих пор разыскивали", – напомнили в главке.

Читайте такжеВ Одессе пенсионерка на легковушке врезалась в маршрутку и погиблаНапомним, вечером 4 ноября в Одессе, на Адмиральском проспекте, водитель на Opel сбил двух человек – 21-летнего парня и 15-летнюю девочку, которая погибла на месте ДТП.

Парень получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

С места дорожно-транспортного происшествия подозреваемый скрылся.

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Автор: Лариса Козовая