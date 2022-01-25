Мужчине изменили меру пресечения, 60 дней он будет находиться под домашним арестом.

В Харькове суд отпустил из СИЗО водителя авто Toyota Land Cruiser, который сбил двух детей на пешеходном переходе. Мужчина, который по данным прокуратуры был в момент аварии под метадоном, будет находиться под домашним арестом.

Об этом, ссылаясь на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, сообщает "Харків Times".

Так, суд изменил меру пресечения для водителя Toyota Land Cruiser Дмитрия Лысенко. Мужчина подозревается в том, что он сбил на пешеходном переходе детей - 13-летних мальчика и девочку.

24 января судья Киевского районного суда Харькова Наталья Бородина приняла решение об изменении меры пресечения для мужчины. Следующие 60 дней он проведет под домашним арестом.

"Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соответственно статью переквалифицировали ч. 1 ст. 286-1 УК", - пояснил изданию Чубенко.

В рамках этой статьи наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Изначально уголовное дело по ДТП на пешеходном переходе открывалось по той же статье, но второй ее части. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

"В данной ситуации самую тяжкую меру пресечения которую можно было избрать, это домашний арест", — добавил спикер прокуратуры.

Авария "под метадоном" в Харькове: что известно

11 ноября в Харькове внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе. Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре".

Пострадали два подростка 13 лет.

Оказалось, что водитель "мог быть под кайфом". Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что водитель внедорожника ранее привлекался к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков. Однако, дело до суда не дошло.