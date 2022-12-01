По делу установлено несколько подозреваемых, которые организовывали это богослужение.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику Киево-Печерской Лавры на богослужении которого прославляли "русский мир".

Как отмечают в пресс-службе СБУ, подозрение вручили нескольким лицам, которые были организаторами этого богослужения. В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями.

"Указанные лица подозреваются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация Уее участников, совершенное группой лиц)", - отметили в СБУ.

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Скандальное богослужение в Лавре: главное

Во время богослужения в субботу, 12 ноября, в Киево-Печерской Лавре прославляли Россию. На опубликованных в сети кадрах слышно, как церковный хор поет песню, в тексте которой вспоминают и о России, и о "матушке-Руси".

"Звон плывет, плывет над Россиею. Пробуждается матушка-Русь", - говорится в песне.

Подлинность видео подтвердили. В Службе безопасности Украины заявляли, что изучают инцидент. Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что этот случай не останется без соответствующей реакции.

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