Неизвестный застрелил мужчину в припаркованном авто рано утром.

Полиция устанавливает обстоятельства расстрела мужчины в Деснянском районе Киева. Как сообщает полиция Киева в Telegram, сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся.От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи.

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Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

Инциденты - новости

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Закарпатской области водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле протаранила контрольно-ревизионный пункт правоохранителей. Один из военнослужащих погиб.

В начале июля общественный деятель и ветеран российско-украинской войны Виктория Дворецкая сообщила, что в нее и ее ребенка стрелял неизвестный. Нападавшего впоследствии задержали.

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