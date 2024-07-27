Где именно произошла катастрофа, в университете не отметили.

В субботу, 27 июля 2024 года, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Об этом сообщили на странице заведения в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил. Причины катастрофы устанавливаются.", – говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следователи, профильные эксперты и специалисты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что руководство университета всесторонне способствует следствию.

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"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас...", – добавили в университете.

Где именно произошла катастрофа, в университете не отметили.

Гибель курсантов: другие новости

В мае на одном из украинских аэродромов во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб 19-летний курсант Одесской военной академии. Тогда стабилизационный парашют зацепился за вертолет и обмотался вокруг ноги курсанта, помешав раскрытию основного.

Напомним, что в 2020 году на Харьковщине разбился самолет Ан-26 с курсантами. Инцидент произошел 25 сентября под Чугуевом. Тогда на борту самолета находилось 27 человек, выжил только один курсант. Погибли 19 курсантов и 7 членов экипажа.

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