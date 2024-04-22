После совершения преступления, они сбросили боеприпасы в водоем.

Военнослужащие, которые подозреваются в убийстве и ранении полицейских в Винницкой области, перевозили боеприпасы, которые потом сбросили в водоем. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, мотив преступления будет устанавливать следствие, но сейчас уже известно, какой "груз" перевозили фигуранты дела - отец и сын.

"Они действительно перевозили боеприпасы, гранаты", - сказал министр.

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Клименко добавил, что подозреваемые уже рассказали о местонахождении боеприпасов. Они в ящиках сбросили их в водоем. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

Также, по словам Клименко, пистолет, из которого был застрелен полицейский, изъят и приобщен к материалам уголовного производства.

Меру пресечения подозреваемым будут избирать сегодня, 22 апреля.

Кроме того, глава МВД рассказал, что полицейский, который получил ранения и выжил, сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Нападение на полицейских в Винницкой области: что известно

В ночь на 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТГ в Винницкой области расстреляли двух сотрудников полиции.

Перед этим правоохранители остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки мужчины, которые находились в нем, применили огнестрельное оружие. Погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, его напарник получил ранения. Нападавшие скрылись с места преступления. В соцсетях появилась информация, что они якобы проходят службу в составе 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода, но в ВСУ опровергли эту информацию. В то же время было подтверждено, что они служат в другом воинском подразделении.

Впоследствии правоохранители обнаружили авто, в котором передвигались фигуранты. 21 апреля их обоих задержали в селе Липецкое Одесской области. Это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Им сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве. Проверяется информация о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

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