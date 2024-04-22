Отец и сын самовольно покинули воинскую часть в Одесской области и похитили табельный пистолет.

Двое военнослужащих, которых задержали за расстрел полицейских, произошедший 20 апреля в Винницкой области, скорее всего, являются дезертирами.

Как сообщили в ГБР, фигурантам сообщено о подозрении в дезертирстве. Также проверяется информация о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части.

По данным следствия, 19 апреля военнослужащие - отец и сын - самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они похитили табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

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В дальнейшем, около 2 часов ночи 20 апреля, в Винницкой области, фигуранты стреляли в правоохранителей и скрылись с места происшествия. Правоохранители задержали их на следующий день, 21 апреля, в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Полиция ведет расследование по ст. 348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа). Работники ГБР также сообщили задержанным о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенное в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения им в виде содержания под стражей.

Расстрел полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля вблизи села Яланец Бершадской ОТГ в Винницкой области произошел расстрел двух сотрудников полиции, когда правоохранители остановили для проверки легковой автомобиль. Люди, которые находились в авто, применили огнестрельное оружие - погиб 20-летний Максим Зарецкий, его напарник был ранен. Нападавшие скрылись с места преступления. В сетях появилась информация, что злоумышленники - якобы проходят службу в составе 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода.

В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что подозреваемые - из одной из воинских частей, но более года не имеют отношения к 28-й бригаде.

Впоследствии нашли авто, в котором передвигались фигуранты, вчера, 21 апреля, обоих задержали в Одесской области. Это двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Также говорилось, что правоохранители нашли, которые относятся к военному имуществу.

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