Фигуранты – военные отец и сын, им грозит пожизненное заключение.

Двух мужчин, которых разыскивали по делу об убийстве полицейского и ранении еще одного в Винницкой области, задержали в Одесской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Благодаря слаженной работе оперативных служб, было установлено местонахождение фигурантов – они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападавшие – двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области", – говорится в заявлении.

Отмечается, что полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников. Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Видео дня

По факту нападения следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что для задержания злоумышленников был ориентирован весь личный состав полиции Винницкой области и соседних областей, а также введена специальная операция.

Расстрел полицейских в Винницкой области

Полицейских расстреляли в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области. Правоохранители остановили автомобиль, в котором были двое мужчин. Во время проверки злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний Максим Зарецкий, его напарник был ранен. Нападавшие скрылись с места преступления.

В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что подозреваемые служат в одной из воинских частей: более года назад служили в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода, но на момент совершения преступления проходили службу в другой воинской части.

Впоследствии стало известно, что на территории Винницкой области было найдено транспортное средство, с помощью которого перемещались подозреваемые лица. Также на том же месте обнаружили боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.

Вас также могут заинтересовать новости: