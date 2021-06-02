Спустя четыре дня школьница совершила суицид.

В Бельгии арестовали пятерых подростков, которых обвиняют в групповом изнасиловании 14-летней девочки на кладбище.

Как пишет ВВС, через четыре дня после происшествия школьница покончила с собой.

Отмечается, что трое из подозреваемых – несовершеннолетние, еще двое – в возрасте 18 и 19 лет.

По информации бельгийских СМИ, инцидент произошел 15 мая. Подросток договорилась о встрече с другом на кладбище в Генте, но он пришел на свидание не один. Они группой напали на нее.

Читайте такжеВ Британии банда из 29 мужчин похитила девочку и семь лет ее насиловалаКадры нападения слили в сеть. Как утверждает отец жертвы, именно они стали последней каплей для его дочери, решившейся покончить с собой.

После этого жуткого случая местные политики и чиновники пообещали принять меры для предотвращения распространения изображений сексуального насилия в Интернете.

Сообщается, что ежегодно в Бельгии регистрируется около 200 изнасилований.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц