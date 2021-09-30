Очевидец снял на видео происходящее на центральной улице столицы.

В Киеве минувшей ночью произошел инцидент на центральной улице города - Крещатике. Пьяная пара устроила там "бои без правил" прямо на проезжей части.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Бои без правил"... сумкой машет посреди Крещатика... Тут такие "движа", вот это я понимаю, ночной Киев", - говорит автор видеозаписи.

Чем закончился указанный инцидент - не сообщается. Полиция его пока официально не комментировала.

Как накануне сообщал УНИАН, в Киеве показали на видео очередного водителя, объезжающего пробку по встречной полосе. На этот раз нарушителя "проучил" другой участник дорожного движения, который заставил его вернуться в начало тянучки и стать в своей полосе.

В другом случае водитель внедорожника едва не сбил во дворе людей, после чего набросился на них с ножом.

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Автор: Виолетта Орлова