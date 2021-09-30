По данным очевидцев, взорвалась, а затем вспыхнула трансформаторная подстанция.

В Киеве взорвалась, а затем вспыхнула трансформаторная подстанция.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный", публикуя видео с места инцидента. Он произошел в Оболонском районе на одноименном проспекте. Как можно увидеть на видео, на месте взрыва собрались немало свидетелей, также туда прибыли спасатели.

"Только что на Оболонском проспекте, 14, взорвался трансформатор. После взрыва он еще и начал пылать. На месте работают спасатели ГСЧС. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Другие детали инцидента пока не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, ранее львовяне стали очевидцами довольно жуткого события, в ходе которого из-под земли в прямом смысле вырвались языки пламени - на самом деле, причиной этого стала авария газовой трубы.

Также сообщалось, что в Харькове во время грозы молния попала в троллейбус и спровоцировала пожар.

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Автор: Юрий Годован