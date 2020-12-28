Правонарушитель задержан. По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство.

В Киеве во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции группа лиц пыталась прорваться в здание Министерства развития громад и территорий, в результате чего полицейскому были нанесены телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сегодня во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции группа лиц пыталась прорваться в здание Министерства развития громад и территорий (улица Большая Житомирская, 9). При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому», - говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК.

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Кроме того, как отмечается, после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещения министерства.

«Правоохранители продолжают круглосуточно нести службу по обеспечению правопорядка во время бессрочной акции и призывают участников выражать свою позицию правовым способом», - добавили в полиции.

Акция протеста против коррупции в строительной отрасли

В начале декабря возле здания Минрегиона по ул. Большой Житомирской, 9 в Киеве началась бессрочная акция протеста против коррупции в строительной отрасли.

Участники акции утверждают, что коррупция в строительстве продолжается, и обвиняют в этих преступлениях министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева, народного депутата от «Слуги народа», заместителя председателя профильного парламентского комитета Елену Шуляк, и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Ирину Король и других.

28 декабря активисты общественных организаций вышли на митинг, чтобы заявить, что ведомство проводит легализацию нарушений законов и строительных норм коррупционным способом. Их представители пытались попасть на заседание Научно-технического совета Минрегиона, чтобы донести свою позицию. Но этому помешали правоохранители.

Впрочем, активисты заверили, что «не дадут коррупционерам спокойно праздновать Новый год вместе со строительной мафией».

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Автор: Константин Гончаров