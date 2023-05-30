Над ребенком подросток издевался вместе с товарищем, снимая все на телефон.

В Хмельницкой области подросток вместе с товарищем привязал к дереву маленького ребенка и издевался над мальчиком. Дело попало в суд.

Как говорится в материалах дела, 9 октября обвиняемый вместе со своим другом встретили двух младших мальчиков, которые попросили у них спиннинг, чтобы порыбачить. Подростки заставили детей пойти с ними в лес в сторону села Лозичное на Хмельнитчине. На месте одного из ребят отпустили, а другого – привязали к дереву.

Сообщается, что ребенка привязали к дереву изолентой черного цвета, после чего расстегнули джинсы и поместили в нижнее белье лягушку. Кроме того, его избили листьями крапивы. По связанным рукам ребенка нанесли около 20 ударов.

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"Угрожали, что убьют его родителей, если он кому-то расскажет об этих событиях, или снова его привяжут и сделают еще хуже. Он плакал, кричал, просил его отпустить, чувствовал сильную боль и унижение, но они лишь смеялись", – говорится в материалах дела.

Всего в лесу они находились около 15-20 минут. В суде обидчик признался в содеянном и попросил прощения у мальчика, над которым издевался. Его судили по статье о пытках и незаконном лишении свободы человека.

Суд признал подростка виновным и назначил два года лишения свободы, но от отбывания наказания освободил, назначив один год испытательного срока. В то же время о втором обидчике в приговоре суда речь не идет. Известно, что ему еще нет 16 лет. Он также давал показания об инциденте.

Издевательства над детьми

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