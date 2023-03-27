Вернувшиеся в Украину из российского плена дети рассказали о "воспитательных" методах изверга.

Журналисты установили личность мужчины, который совершал насильственные действия в отношении незаконно депортированных в аннексированный Крым украинских детей. Им оказался бывший сотрудник "Беркута" и предатель Украины Валерий Астахов.

По информации издания The Insider, Астахов запугивал и бил украинских детей, которых вывозили в "воспитательные" лагеря на территории Российской Федерации. Журналистка поговорила с 17 детьми, которых вернули в Украину, и с их родителями. 16-летний Виталий рассказал, что детей били, им угрожали и держали в подвале. По фотографии подросток опознал экс-беркутовца.

По словам Виталия, в лагере "Дружба" в Евпатории Астахов заводил детей в подвал, показывал палку и угрожал избить за поддержку Украины. Подросток указал, что у девочки из Херсона остался синяк после "воспитательной работы".

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"Он говорил: "Закрою в подвале, будете там сидеть, будете подчиняться мне", – вспоминает Виталий.

Кроме того, в лагере были ужасные условия - не было постельного белья, а лишь грязный матрас и подушка. Также с детьми жестоко обращались и плохо кормили.

Стоит отметить, что до 2014 года Валерий Астахов служил в МВД Украины, в подразделении "Беркут". После временной оккупации полуострова Крыма он принял гражданство РФ и начал служить в МВД РФ в Евпатории.

Кроме того, в 2014 году предатель Украины вывозил десятки детей из Славянска в Ростовскую область.

Депортация украинских детей в Россию - что известно

Информация о том, что российски оккупанты силой вывозят украинских детей в Россию, где отдают на усыновление появилась еще в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Аналитики Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения нашли в России и временно оккупированном Крыму сеть "лагерей" перевоспитания и усыновления детей, украденных в Украине. Всего насчитали не менее 6 тысяч детей от четырех месяцев до 17 лет.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая ранее незаконно усновила украинского ребенка. При этом прокурор МУС Карим Хан указал, что Москва обращается с детьми как с трофеями, что недопустимо.

После выписки ордер на арест в России заявили, что 56 детей из Украины ждут воссоединения со своими семьями. Львова-Белова заявила, что якобы не могут обеспечить безопасный обратный путь, потому что "существенно изменилась" линия фронта.

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