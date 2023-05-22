В результате пострадало психологическое здоровье ребенка.

В Львовской области оштрафовали маму школьника, который неоднократно травил онкобольную одноклассницу.

"Систематически, неоднократно совершал травлю своей одноклассницы, а именно из-за перенесенной онкобольной, оскорблял, обзывал и унижал, что повлекло вред ее психологическому здоровью", - говорится в материалах хлопоты в Едином реестре судебных решений.

Как отмечается, пострадать могло и физическое здоровье ребенка. Родители девочки обратились в правоохранительные органы из-за буллинга. Позже полицейские составили протокол на мать школьника. Однако, поскольку парень является несовершеннолетним, отвечать пришлось родителям. Женщина в судье признала вину и просила строго не наказывать.

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Случаи буллинга в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, буллинг или же травля остается серьезной проблемой в Украине. Недавно полиция Черниговщины привлекла к ответственности пятерых подростков, их родителей и руководство учебного заведения за травлю несовершеннолетней девушки.

Однако уже на следующий день на Киевщине двое подростков жестоко избили сверстника.

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