Полиция привлекла к ответственности подростков за травлю ровесницы.

Полиция Черниговской области привлекла к ответственности пятерых подростков, их родителей и руководство учебного заведения за травлю несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области. Согласно информации, 6 апреля во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, где компания девушек грубо выясняет отношения еще с одной девушкой.

"Конфликт перерос в травлю и физическое насилие в отношении несовершеннолетней. Полиция отреагировала на увиденное и установила всех участников конфликта", - отмечается в сообщении полиции.

На видео подростки таскали девушку за волосы, ставили на колени и угрожали расправой. Все они учатся в одном из учебных заведений города Ичня Прилуцкого района.

Сотрудники ювенальной превенции совместно с полицейским офицером Ичнянской общины составили административные материалы на несовершеннолетних по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

На директора учебного заведения и на родителей подростков составлены админпротоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями, или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

В комментариях в социальных сетях одни пользователи отмечают, что наказание является очень несерьезным. В то же время другие указывают на важность предоставления этому делу огласки, что будет иметь значение для такого маленького городка, как Ичня.

Проблема буллинга в Украине

Напомним, что помимо войны в обществе бушуют не менее значимые проблемы, для решения которых должно выработать отдельную стратегию правительство, Минобразования Украины и правоохранительные органы.

Речь идет о случаях буллинга (травли) среди детей, которые часто происходят как на улице, во время непосредственного общения, так и в школах - где подростки проводят большую часть своего дня. Иногда к преступлениям в отношении детей причастны даже учителя.

Отметим, что согласно текущему законодательству, дети, которые травят других, не несут за это никакой уголовной ответственности до 16 лет. За это предусмотрены лишь принудительные меры воспитательного характера (для детей от 11 до 16 лет).

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