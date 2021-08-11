Как отметили в полиции, задержанный "довольно странно себя вел".

В Мариинском парке столицы правоохранители задержали мужчину и проверяют его вещи на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции в городе Киеве Оксана Тищенко.

Она отметила, что мужчина "довольно странно себя вел", приставал к прохожим. По ее словам, возникло подозрение, что он может иметь какие-то взрывоопасные предметы, поэтому место происшествия было ограждено полицией, вызваны эксперты для проверки на их наличие.

Тищенко сообщила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, поэтому больше подробностей будет после выяснения всех обстоятельств.

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По рассказам людей, которые в то время были в парке, у мужчины якобы была граната. Тишенко отметила, что пока об этом нет никакой информации.

Как известно, Мариинский парк расположен рядом со зданиями Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

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Автор: Надя Пришляк