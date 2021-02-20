Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

В ночь на 20 февраля произошел пожар в роддоме №5 Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

На месте происшествия спасатели установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

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"До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет", – информируют в службе.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

На место пожара выезжало 10 единиц пожарной техники и 49 пожарных личного состава.

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Автор: УНИАН