В ночь на 20 февраля произошел пожар в роддоме №5 Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
На месте происшествия спасатели установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.
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"До прибытия подразделений ГСЧС администрацией учреждения были эвакуированы 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет", – информируют в службе.
Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.
На место пожара выезжало 10 единиц пожарной техники и 49 пожарных личного состава.
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