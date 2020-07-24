В Киеве горит квартира, есть погибшая: жуткое видео (18+)

В результате возгорания на глазах спасателей погибла женщина.

На улице Закревского в Киеве вспыхнул серьезный пожар – загорелась квартира. Распространение огня удалось остановить, однако пожар все еще тушат. К сожалению, в результате возгорания погибла женщина.

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В Киеве, на балконе предпоследнего этажа многоквартирного жилого дома на Закревского вспыхнул серьезный пожар, сообщает в Facebook "Киев Оперативный". В результате возгорания погиб человек. Женщина вышла на балкон, однако спасти ее не смогли.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 9:14, проинформировали 24 канал в ГСЧС.

"Пожар возник в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома", – сообщили спасатели.

На место сразу отправились чрезвычайными. Оказалось, что на балконе находилась женщина. Спасатели поставили лестницу, чтобы ее спасти. К сожалению, это не удалось сделать. Когда спасатель поднялся наверх, балкон был весь в огне. В пламени была и женщина – она погибла.

Причины сейчас выясняют. Однако пожарные говорят, что квартира полностью была заставлена мусором и вещами.

Пожар продолжают ликвидировать, дым до сих пор идет. Однако распространение огня удалось остановить.

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