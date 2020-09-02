По неподтвержденным сообщениям очевидцев, на полигоне сегодня велись учения.

На военном полигоне в селе Клугино-Башкировка Харьковской области начался масштабный пожар, предположительно, горят леса.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Труха», там же публикуют фото и видео очевидцев с места событий.

Утверждается, что на место выехали целый ряд пожарных машин. По неподтвержденным сообщениям очевидцев, на полигоне велись учения с дымом, в ходе которых загорелся лес.

Жителям Башкировки сообщили о возможной эвакуации.

В то же время Telegram-канал «ХХ» сообщает о лесных пожарах в Купянском и Двуречанском районе. Пламя доходит до жилых домов.

В городе Чугуев (рядом с Клугино-Башкировкой) сильный пожар. Смог от пожара, как утверждается, уже добрался до Харькова. К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Между тем на сайте управления ГСЧС в Харьковской области сообщается о пожаре на открытой территории возле с. Клугино-Башкировка Чугуевского района.

Горит камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га. К борьбе с огнем привлекли личный состав и технику Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

Визит Зеленского в Харьков

Отметим, сегодня в Харьков прибыл с визитом президент Владимир Зеленский.

У президента было запланирован облет мест реконструкции дорог государственного и местного значения в Харьковской области, а также смотр социальных объектов региона.

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Автор: Дмитрий Захаров