"Наш район сглазили": на столичных Позняках загорелась еще одна многоэтажка (фото, видео)

Возгорание произошло на одном из верхних этажей многоэтажного дома на улице Кошица.

На столичном массиве Позняки в Дарницком районе загорелась еще одна многоэтажка.

Об этом сообщают местные жители в группе своего района в Facebook.

"Очередной пожар, Кошица, 9", - написала пользователь Ксения Заблоцкая, добавив фото с места события.

В комментариях местные жители отметили, что, вероятнее всего, возгорание произошло на общем балконе на одном из верхних этажей.

"Это уже переходит в эстафету", "Нефиг курить и бычки бросать с балкона", "Пожар на видео вроде бы на общем балконе. Может мусорник горит на этаже", "Наш район сглазили. Это какой то треш", "Я уже начинаю бояться звука сирен. Столько пожаров, это ужас. Вчера ночью даже уснуть не могла как услышала сирены проезжающих мимо служб. Я столько пожаров на нашем районе вообще не помню", - идет речь в комментариях пользователей.

Как сообщал УНИАН, накануне Позняках рядом с домом, где ранее произошел взрыв, горела многоэтажка

Напомним, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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