Во время покушения на помощника президента стрелка прикрывала группа злоумышленников, считает эксперт.

Покушение на первого помощника и друга президента Владимира Зеленского – Сергея Шефира, могли совершить по экономическому или политическому мотиву.

Скорее всего, покушение на Шефира совершено по экономическому мотиву, рассказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в эфире канала "Украина 24".

Эксперт также поделился мнением относительно воплощения в жизнь самого покушения. По его мнению, стрелка прикрывала группа из пяти-шести человек.

Читайте также"Профессионалы так не работают": СМИ узнали, что спасло Шефира от гибели"...Если стрелки забрали все гильзы, значит, они профессионалы, если побросали гильзы, сигареты, поплевали там и тому подобное – это определенные любители, которых наняли какие-то люди для того, чтобы напугать или как-то отомстить...", – сказал Стариков.

Собеседник добавил, что сейчас для оперативников, следователей самая "горячая пора".

"Самое главное – мотив совершения преступления: или экономический, или политический. Я больше склоняюсь к экономическому", – заявил полковник.

Покушение на Сергея Шефира – главные подробности

В районе села Лесники Киевской области 22 сентября неизвестные злоумышленники обстреляли авто, в котором ехал Шефир. Помощник Владимира Зеленского не пострадал.

В результате обстрела три огнестрельных ранения получил водитель. Пострадавшего доставили в больницу "Феофания". Жизни водителя ничего не угрожает.

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал, что после покушения Шефир был в состоянии шока.

Правоохранители озвучили три версии покушения на Шефира – для давления на высшее руководство Украины, в связи с государственной деятельностью и с целью дестабилизации политической ситуации в государстве.

Сам Шефир придерживается мнения, что покушение является попыткой запугать власть.

Автор: Екатерина Присяжнюк