Обыск проводят в рамках расследования уголовного дела о служебной халатности.

Прокуратура и полиция проводят обыски в структурах Киевской городской госадминистрации по делу о халатности, которая привела к гибели людей возле закрытого во время обстрела укрытия. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии агентству УНИАН.

Она отметила, что в служебных помещениях КГГА правоохранители появились с целью "отыскания документов, имеющих значение для расследования уголовного производства, которое начато по статье 367 Уголовного кодекса Украины - "Служебная халатность".

По словам спикера прокуратуры, обыски проводятся в двух департаментах - муниципальной безопасности и здравоохранения. Другие подробности на данный момент не сообщаются.

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Киевляне погибли возле закрытого укрытия - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россия обстреляла ракетами Киев. В Деснянском районе столицы погибли 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, 33-летняя женщина. Еще 12 человек были ранены. Речь шла о том, что в укрытие деснянской поликлиники не смогли попасть люди во время воздушной тревоги и погибли.

Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, а в то же время глава Деснянской районной администрации в Киеве Дмитрий Ратников оправдывается, что был открыт центральный вход больницы.

В прокуратуре Киева уточнили, что охранник поликлиники Деснянского района столицы, где было закрыто укрытие, доставлен в полицию. У охранника есть визуальные признаки алкогольного опьянения, он согласился пройти экспертизу.

Дело расследуют по двум статьям Уголовного кодекса - 135 (Оставление в опасности) и по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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