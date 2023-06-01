В ночь на 1 июня россияне ударили по столице Украины баллистическими ракетами.

В поликлинику в Деснянском районе Киева выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, чтобы выяснить, почему в момент ночной атаки россиян у людей не было доступа к укрытию.

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района. Именно он должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать.

"Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", - отметил Кличко.

Киевляне не смогли попасть в укрытие во время атаки РФ

В Деснянском районе Киева во время ночной атаки россиян в ночь на 1 июня группа людей не смогли попасть внутрь укрытия, которое находится в поликлинике.

Супруг одной из погибших женщин рассказал детали трагедии. По его словам, семья пришла к укрытию после оглашения воздушной тревоги, но оно оказалось закрыто:

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. Были женщины, дети, но никто не открыл".

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