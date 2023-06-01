В КГГА утверждают, что охранник пытался впустить людей, но не смог.

Во время ночной атаки РФ в Киеве три человека погибли, так и не получив возможности попасть в ближайшее укрытие, расположенное в местной поликлинике. За инцидент уже взялась полиция.

Как пишет NV, был задержан охранник укрытия. Жители расположенных рядом домов в Деснянском районе столицы рассказывали, что в течение 15-20 минут после объявления тревоги не могли попасть в укрытие, поскольку охранник не открывал дверь.

Также сообщают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения этой ночью и распивал алкоголь на рабочем месте не впервые.

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Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в то же время утверждает, что охранник якобы пытался открыть укрытие, однако произошел взрыв. Ткачук утверджает что мужчина в больнице, пишет "Суспільне".

Ночная атака на Киев 1 июня - что надо знать

Этой ночью российские оккупанты нанесли удар по Киеву 10 ракетами типов "Искандер-М" и "Искандер-К".

Несмотря на то, что все ракеты были сбиты, их обломки принесли разрушения и повлекли гибель людей.

В частности, в Деснянском районе столицы погибли две женщины и ребенок. Стало известно, что они вышли на улицу, чтобы пойти в укрытие в поликлинике, но не успели попасть в него – дверь была закрыта.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что ответственность за это несут руководитель медучреждения и глава района. Он сообщил, что специалисты департамента муниципальной безопасности разбираются в причинах недоступности бомбоубежища.

Министр внутренних дел Игорь Клименко накануне проинформировал, что полиция Киева уже начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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